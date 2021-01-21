Натхо: верю и надеюсь, что «Рубин» вернётся на лидирующие позиции в РПЛ

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо прокомментировал встречу с игроками и тренерами «Рубина» на сборе в Турции.

«Это особые чувства. Я играл в «Рубине» четыре года. Это первый зарубежный клуб для меня. «Рубин» многое дал мне, и я благодарен за это. Приятно увидеть своих бывших партнеров и тренера, с которым я работал. Приятно увидеть Леонида. Мы работали с ним целых три года в ЦСКА, брали вместе чемпионство. Он всегда много шутит. Он вообще любитель пошутить.



Леонид пытается построить новую команду в «Рубине». У него много молодых и перспективных игроков, которые будут расти в будущем. Я верю и надеюсь, что «Рубин» вернется на лидирующие позиции в чемпионате и будет бороться за первые места. Желаю «Рубину» всего наилучшего», — сказал Натхо в интервью, выложенном в «твиттере» казанцев.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий встретился с Натхо после товарищеского матча с белградцами (5:2).

Натхо выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год, а до этого представлял «Рубин» (2010–2013). С казанским клубом израильтянин выиграл Кубок и Суперкубок России в 2012 году, а с москвичами — чемпионат в 2016 году.