Семак: надеюсь, с приходом Вендела будем чаще бить издали

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал гол полузащитника Вендела в товарищеском матче с «Ригой» (4:0).

«Мы были ограничены в выборе — не все футболисты смогли сегодня сыграть, некоторые позиции приходилось менять местами. Леону Мусаеву более знакома позиция левого защитника, а Круговой уже играл справа. Скажем так, из всех возможных вариантов этот был предпочтительнее.



У вратарей было не так много работы? Только кажется, что это просто. На самом деле, даже если у вратаря немного работы, ему нужно всегда находиться в предельной концентрации. В моменты, которые возникают, они должны быть готовы, хоть их и немного. Для вратарей это тоже нагрузка. В таких матчах вратари получают даже большую психологическую нагрузку — без права на ошибку на последнем рубеже.



Ставили ли перед Венделом задачу бить издали? Не только перед ним. Если у нас есть возможность нанести подготовленный удар, это нужно делать. Этого элемента у нас не хватает. С приходом Вендела, который умеет бить со средних дистанций, надеюсь, будем бить чаще», — приводит слова Семака пресс-служба питерцев.