Зидана в «Реале» может сменить тренер «Ривер Плейт»

Главный тренер клуба «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо может возглавить «Реал», сообщает ESPN Argentina. По данным источника, президент мадридцев Флорентино Перес хочет видеть у руля команды именно Гальярдо.
При этом сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует подавать в отставку. Его судьба может быть решена по окончании сезона.
Гальярдо с «Ривер Плейт» дважды выигрывал Кубок Либертадорес и трижды — Кубок Аргентины. Кроме того, его дважды признавали лучшим тренером Южной Америки.
Накануне, 20 января, «сливочные» сенсационно вылетели из Кубка Испании, проиграв выступающему в третьем дивизионе «Алькояно» в матче 1/16 финала. В дополнительное время, когда счёт был 1:1, мадридцы остались в большинстве, однако впоследствии пропустили второй мяч и проиграли.
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