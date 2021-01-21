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Зидана в «Реале» может сменить тренер «Ривер Плейт»

Зидана в «Реале» может сменить тренер «Ривер Плейт»
Футбол / Испания 0

Главный тренер клуба «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо может возглавить «Реал», сообщает ESPN Argentina. По данным источника, президент мадридцев Флорентино Перес хочет видеть у руля команды именно Гальярдо.

При этом сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует подавать в отставку. Его судьба может быть решена по окончании сезона.

Гальярдо с «Ривер Плейт» дважды выигрывал Кубок Либертадорес и трижды — Кубок Аргентины. Кроме того, его дважды признавали лучшим тренером Южной Америки.

Накануне, 20 января, «сливочные» сенсационно вылетели из Кубка Испании, проиграв выступающему в третьем дивизионе «Алькояно» в матче 1/16 финала. В дополнительное время, когда счёт был 1:1, мадридцы остались в большинстве, однако впоследствии пропустили второй мяч и проиграли.

Зинедин Зидан не намерен подавать в отставку. «Реал» примет решение в конце сезона
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