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Мартин Эдегор склоняется к переходу в «Арсенал»

Мартин Эдегор склоняется к переходу в «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор может перейти на правах аренды в лондонский «Арсенал».

Как сообщает Sky Sports, 22-летний футболист не прочь поиграть в английской Премьер-лиге и его заинтересовало предложение «канониров».

В борьбе за Эдегора лондонцам предстоит опередить «Реал Сосьедад» — клуб, за который норвежец выступал на правах аренды в прошлом сезоне. На футболиста претендуют также амстердамский «Аякс» и несколько не названых клубов немецкой Бундеслиги.

Эдегор перешёл в мадридский клуб из «Стрёмсгодсета» в 2015 году. Уезжал в аренду в «Херенвен» (2017–2018), «Витесс» (2018–2019) и «Реал Сосьедад» (2019–2020). В сезоне-2020/2021 Эдегор в семи матчах Примеры не отметился результативными действиями.

«Арсенал» сделал «Реалу» предложение об аренде Эдегора
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