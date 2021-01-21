Слуцкий: продолжаем переписываться и с Натхо, и с другими иностранцами ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал встречу с полузащитником «Партизана» Бибрасом Натхо после товарищеского матча с белградцами (5:2).

«У нас очень много тем, мы продолжаем переписываться и созваниваться и с Натхо, и со многими другими иностранцами ЦСКА. Есть что обсудить, есть общие воспоминания», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Натхо выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год, а до этого представлял «Рубин» (2010–2013). С казанским клубом израильтянин выиграл Кубок и Суперкубок России (2012), а с москвичами — чемпионат (2016).

«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сезон в чемпионате России возобновится в конце февраля 2021 года. В 20-м туре «Рубин» в гостях встретится со «Спартаком».