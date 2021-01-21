Кевин Де Брёйне рискует пропустить матч второго круга АПЛ с «Ливерпулем»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне из-за травмы может пропустить матч 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
Как сообщает The Athletic, у бельгийца, заменённого на 59-й минуте матча с «Астон Виллой» (2:0), диагностирована травма подколенного сухожилия. Ожидаемый срок восстановления составляет 2–3 недели.
В эти сроки «Манчестер Сити» должен встретится с «Челтенхэмом» в 4-м раунде Кубка Англии (23 января), в АПЛ на выезде — с «Вест Бромвич Альбион» (26 января) и «Бёрнли» (3 февраля), а также дома с «Шеффилд Юнайтед» (30 января).
На 7 февраля запланирован матч 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Кевин Де Брёйне рискует пропустить матч второго круга АПЛ с действующим чемпионом Англии.
Де Брёйне раздражён предложением «Сити», решившего снизить его оклад ради подписания Месси
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