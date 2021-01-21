Кевин Де Брёйне рискует пропустить матч второго круга АПЛ с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне из-за травмы может пропустить матч 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».



Как сообщает The Athletic, у бельгийца, заменённого на 59-й минуте матча с «Астон Виллой» (2:0), диагностирована травма подколенного сухожилия. Ожидаемый срок восстановления составляет 2–3 недели.



В эти сроки «Манчестер Сити» должен встретится с «Челтенхэмом» в 4-м раунде Кубка Англии (23 января), в АПЛ на выезде — с «Вест Бромвич Альбион» (26 января) и «Бёрнли» (3 февраля), а также дома с «Шеффилд Юнайтед» (30 января).



На 7 февраля запланирован матч 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Кевин Де Брёйне рискует пропустить матч второго круга АПЛ с действующим чемпионом Англии.

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