«Валенсия» с Черышевым спаслась от проигрыша «Осасуне»
В матче 19-го тура испанской Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 1:1.
На 42-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Осасуны» Хонатан Кальери. Во втором тайме защитник гостей Унай Гарсия отправил мяч в собственные ворота.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле 68 минут, его заменил хавбек Гонсалу Гедеш.
«Валенсия» набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (16) — на 19-м месте.
Рекомендуем вам
- 22 января 2021
-
00:10
- 21 января 2021
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:21
-
23:07
-
22:56
-
22:54
-
22:53
-
22:44
-
22:39
-
22:24
-
22:08
-
22:06
-
22:02
-
21:41
-
21:31
-
21:17
-
21:14
-
21:11
-
21:04
-
21:03
-
20:50
-
20:42
-
20:41
-
20:30
-
20:28
-
20:20
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:42
-
19:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам