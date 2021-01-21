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«Валенсия» с Черышевым спаслась от проигрыша «Осасуне»

«Валенсия» с Черышевым спаслась от проигрыша «Осасуне»
Футбол / Испания 0

В матче 19-го тура испанской Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 1:1.

На 42-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Осасуны» Хонатан Кальери. Во втором тайме защитник гостей Унай Гарсия отправил мяч в собственные ворота.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле 68 минут, его заменил хавбек Гонсалу Гедеш.

«Валенсия» набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (16) — на 19-м месте.

Испания - Примера. 19-й тур
21 января 2021, четверг. 21:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 Кальери – 42'   1:1 Гарсия – 69' (автогол)
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