«Валенсия» с Черышевым спаслась от проигрыша «Осасуне»

В матче 19-го тура испанской Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 1:1.

На 42-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Осасуны» Хонатан Кальери. Во втором тайме защитник гостей Унай Гарсия отправил мяч в собственные ворота.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле 68 минут, его заменил хавбек Гонсалу Гедеш.

«Валенсия» набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (16) — на 19-м месте.