Сульшер: каждому следует поучиться движению у Кавани. Именно такого форварда искал «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением о нападающем манкунианцев Эдинсоне Кавани.



«Кавани — центрфорвард, которого вы хотите видеть в чужой штрафной. Его движение невероятно, каждому следует поучиться этому у него. Бывает, я сержусь, когда он смещается к флангу и совершает оттуда подачи, потому что именно его хочется видеть в штрафной. Иногда приходится упрашивать его меньше бегать.



Всегда, когда Эдинсон выходит на поле, его движения великолепны. Так что он тот тип центрального нападающего, которого мы искали. Уругваец действительно дополняет Маркуса Рашфорда, Мейсона Гринвуда и Антони Марсьяля», — цитирует Сульшера Yahoo!Sport.



В нынешнем сезоне АПЛ 33-летний уругваец провёл 12 матчей, забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

После ошибки вратаря Кавани сравнивает счёт в матче «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Видео