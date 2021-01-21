«Монако» объявил о переходе полузащитника «Брюгге»

Пресс-служба «Монако» объявила о переходе полузащитника «Брюгге» Крепина Диатты. 21-летний футболист подписал контракт на пять лет.

Сенегалец провёл три сезона в чемпионате Бельгии. До этого футболист защищал цвета норвежского клуба «Сарпсборг».

В общей сложности Диатта принял участие более чем в 100 матчах. Он забил 28 мячей и отдал 19 передач.

Диатта в составе «Брюгге» дважды становился чемпионом Бельгии, а также выигрывал Суперкубок Бельгии. Он вызывался в сборную Сенегала, за национальную команду футболист провёл 16 матчей.

«Я очень рад перейти в «Монако». Рад, что у меня появилась возможность прогрессировать в таком уважаемом и амбициозном французском клубе, история которого хорошо известна в мире», — приводит слова игрока пресс-служба «Монако».