Семак: игроки «Зенита» — спортсмены по духу. Стараются побеждать в любых матчах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в товарищеском матче с «Ригой» (4:0).
«Побеждать всегда приятно. Конечно, результат не имеет принципиального значения, но наши игроки — спортсмены по духу и во всех матчах — неважно, контрольные это игры или официальные, — стараются побеждать. Сегодня мы неплохо смотрелись по движению и получили ту нагрузку, которая нам нужна. Проанализируем и будем двигаться дальше.
У Щетинина завтра будет выходной? Думаю, да. Конечно, тяжело ему пришлось — работать больше, чем остальным сегодня. Но, думаю, не каждый день выдаётся шанс сыграть полный матч за основной состав. Поздравляю и его, и Крапухина с забитым мячом, и Хотулёва. Они вышли, сыграли и смотрелись хорошо. Но самое важное, что они дебютировали. Будут посвежее, будет побольше уверенности — и им будет ещё комфортнее играть.
Во втором тайме команда играла на то, чтобы дать Крапухину забить? Нет, такого не было. Крапухин сам находится на острие атаки, и у него больше возможностей, чем у других для того, чтобы оказываться перед воротами, чтобы забить. Это просто стечение обстоятельств», — приводит слова Семака пресс-служба питерцев.
- 22 января 2021
-
00:10
- 21 января 2021
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:21
-
23:07
-
22:56
-
22:54
-
22:53
-
22:44
-
22:39
-
22:24
-
22:08
-
22:06
-
22:02
-
21:41
-
21:31
-
21:17
-
21:14
-
21:11
-
21:04
-
21:03
-
20:50
-
20:42
-
20:41
-
20:30
-
20:28
-
20:20
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:42
-
19:41