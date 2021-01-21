Семак: игроки «Зенита» — спортсмены по духу. Стараются побеждать в любых матчах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в товарищеском матче с «Ригой» (4:0).

«Побеждать всегда приятно. Конечно, результат не имеет принципиального значения, но наши игроки — спортсмены по духу и во всех матчах — неважно, контрольные это игры или официальные, — стараются побеждать. Сегодня мы неплохо смотрелись по движению и получили ту нагрузку, которая нам нужна. Проанализируем и будем двигаться дальше.

У Щетинина завтра будет выходной? Думаю, да. Конечно, тяжело ему пришлось — работать больше, чем остальным сегодня. Но, думаю, не каждый день выдаётся шанс сыграть полный матч за основной состав. Поздравляю и его, и Крапухина с забитым мячом, и Хотулёва. Они вышли, сыграли и смотрелись хорошо. Но самое важное, что они дебютировали. Будут посвежее, будет побольше уверенности — и им будет ещё комфортнее играть.



Во втором тайме команда играла на то, чтобы дать Крапухину забить? Нет, такого не было. Крапухин сам находится на острие атаки, и у него больше возможностей, чем у других для того, чтобы оказываться перед воротами, чтобы забить. Это просто стечение обстоятельств», — приводит слова Семака пресс-служба питерцев.