Вратарь «Эйбара» забил гол в ворота «Атлетико»

Голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович открыл счёт в матче 19-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико».

На 12-й минуте встречи Дмитрович реализовал пенальти, назначенный за фол против Йосинори Муто. Для 28-летнего сербского вратаря этот гол стал первым в карьере.

Дмитрович провёл за «Эйбар» 114 матчей. Голкипер является воспитанником «Црвены Звезды». Выступал также за испанский «Алькоркон», венгерский «Уйпешт» и английский «Чарльтон». За сборную Сербии Дмитрович сыграл 16 матчей.

«Атлетико» набрал в 16 матчах 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице Примеры сезона-2020/2021. «Эйбар» сыграл 18 матчей, в которых было набрано 19 очков. Баскская команда занимает 15-е место в таблице.