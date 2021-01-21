Вратарь «Эйбара» забил гол в ворота «Атлетико»
Голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович открыл счёт в матче 19-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико».
На 12-й минуте встречи Дмитрович реализовал пенальти, назначенный за фол против Йосинори Муто. Для 28-летнего сербского вратаря этот гол стал первым в карьере.
Дмитрович провёл за «Эйбар» 114 матчей. Голкипер является воспитанником «Црвены Звезды». Выступал также за испанский «Алькоркон», венгерский «Уйпешт» и английский «Чарльтон». За сборную Сербии Дмитрович сыграл 16 матчей.
«Атлетико» набрал в 16 матчах 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице Примеры сезона-2020/2021. «Эйбар» сыграл 18 матчей, в которых было набрано 19 очков. Баскская команда занимает 15-е место в таблице.
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