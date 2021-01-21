Нападающий «Ливерпуля» Ориги не реализовал выход один на один с вратарём «Бёрнли». Видео

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Бёрнли». После первого тайма счёт ничейный — 0:0.
На 43-й минуте матча капитан гостей Бен Ми ошибся рядом с центральным кругом — махнул мимо мяча. Первым на подборе оказался нападающий мерсисайдцев Дивок Ориги, который сразу же убежал на рандеву с вратарём «Бёрнли», но удар из штрафной пришёлся в перекладину.
Видео нереализованного выхода один на один в исполнении Дивока Ориги
25-летний бельгиец впервые в нынешнем сезоне АПЛ вышел в стартовом составе «Ливерпуля».
Подопечные Юргена Клоппа набрали в 18 встречах 34 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (16) — на 17-м месте. У подопечных Шона Дайча один матч в запасе.
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