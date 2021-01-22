Сёмин показал, как тренирует внука

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выложил на своей странице в «Инстаграме» видео с внуком Павлом.

В ролике специалист тренирует внука, который исполняет финт Зидана.

Напомним, Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня 2020 года, так как руководство московского клуба не стало продлевать с ним контракт. Преемником российского специалиста стал сербский тренер Марко Николич.



Специалист тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок России.