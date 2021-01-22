Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» подписал форварда «Лугано»

«Ювентус» подписал форварда «Лугано»
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Нападающий «Лугано» Кристофер Лунгойи перешёл в «Ювентус», сообщает Transfermarkt.

20-летний швейцарец будет выступать за молодёжный состав туринского клуба. В нынешнем сезоне Лунгойи провел 12 матчей в чемпионате Швейцарии, результативными действиями не отметился.

Сообщалось, что «Ювентус» практически согласовал условия трансфера форварда «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. Туринский клуб заплатит за нападающего € 20–25 млн. По данным источника, «Ювентус» возьмёт игрока в аренду на 18 месяцев с последующим выкупом. В этом случае выплаты будут осуществляться в течение времени аренды.

В настоящее время 22-летний нападающий молодёжной сборной Италии на правах аренды играет за «Дженоа». В текущем сезоне Скамакка провёл 13 матчей в Серии А, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Нападающий выступал на правах аренды также за «Кремонезе», «Зволле» и «Асколи».

«Ювентус» практически договорился о покупке форварда «Сассуоло»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021