«Ювентус» подписал форварда «Лугано»

Нападающий «Лугано» Кристофер Лунгойи перешёл в «Ювентус», сообщает Transfermarkt.



20-летний швейцарец будет выступать за молодёжный состав туринского клуба. В нынешнем сезоне Лунгойи провел 12 матчей в чемпионате Швейцарии, результативными действиями не отметился.

Сообщалось, что «Ювентус» практически согласовал условия трансфера форварда «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. Туринский клуб заплатит за нападающего € 20–25 млн. По данным источника, «Ювентус» возьмёт игрока в аренду на 18 месяцев с последующим выкупом. В этом случае выплаты будут осуществляться в течение времени аренды.



В настоящее время 22-летний нападающий молодёжной сборной Италии на правах аренды играет за «Дженоа». В текущем сезоне Скамакка провёл 13 матчей в Серии А, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Нападающий выступал на правах аренды также за «Кремонезе», «Зволле» и «Асколи».