«Ювентус» подписал форварда «Лугано»

Нападающий «Лугано» Кристофер Лунгойи перешёл в «Ювентус», сообщает Transfermarkt.
20-летний швейцарец будет выступать за молодёжный состав туринского клуба. В нынешнем сезоне Лунгойи провел 12 матчей в чемпионате Швейцарии, результативными действиями не отметился.
Сообщалось, что «Ювентус» практически согласовал условия трансфера форварда «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. Туринский клуб заплатит за нападающего € 20–25 млн. По данным источника, «Ювентус» возьмёт игрока в аренду на 18 месяцев с последующим выкупом. В этом случае выплаты будут осуществляться в течение времени аренды.
В настоящее время 22-летний нападающий молодёжной сборной Италии на правах аренды играет за «Дженоа». В текущем сезоне Скамакка провёл 13 матчей в Серии А, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Нападающий выступал на правах аренды также за «Кремонезе», «Зволле» и «Асколи».
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