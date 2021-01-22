«Ливерпуль» дома проиграл «Бёрнли» в 18-м туре АПЛ

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Бёрнли». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол на 83-й минуте матча с пенальти забил нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс.

Видео гола Эшли Барнса

Подопечные Юргена Клоппа в 19 матчах набрали 34 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (19) — на 16-м месте. У подопечных Шона Дайча один матч в запасе.



Таким образом завершилась 68-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в домашних матчах АПЛ.



Мерсисайдцы продлили свою безголевую серию в АПЛ до четырёх матчей. Последний гол красные забили в матче 15-го тура с «Вест Бромвич Альбион» — на 12-й минуте отличился нападающий Садио Мане. В 16-м туре «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0), в 17-м на выезде проиграл «Саутгемптону» (0:1), а домашний матч 19-го тура с «Манчестер Юнайтед» закончился нулевой ничьёй.