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«Ливерпуль» дома проиграл «Бёрнли» в 18-м туре АПЛ

«Ливерпуль» дома проиграл «Бёрнли» в 18-м туре АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Бёрнли». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 83-й минуте матча с пенальти забил нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс.

Видео гола Эшли Барнса

Подопечные Юргена Клоппа в 19 матчах набрали 34 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (19) — на 16-м месте. У подопечных Шона Дайча один матч в запасе.

Таким образом завершилась 68-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в домашних матчах АПЛ.

Мерсисайдцы продлили свою безголевую серию в АПЛ до четырёх матчей. Последний гол красные забили в матче 15-го тура с «Вест Бромвич Альбион» — на 12-й минуте отличился нападающий Садио Мане. В 16-м туре «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0), в 17-м на выезде проиграл «Саутгемптону» (0:1), а домашний матч 19-го тура с «Манчестер Юнайтед» закончился нулевой ничьёй.

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
21 января 2021, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Барнс – 83' (пен)
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