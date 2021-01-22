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Милик перешёл в «Марсель» и сфотографировался с футболкой клуба

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик завершил переход в «Марсель», сообщает журналист Клаудио Руссо. По данным источника, французский клуб в ближайшее время официально объявит о переходе поляка.

Нападающий уже сфотографировался с футболкой клуба. В «Марселе» он будет выступать под 19-м номером.

Ранее сообщалось, что польский форвард присоединится к «провансальцам» на правах аренды. Также для «Марселя» будет предусмотрено первоочерёдное право выкупа игрока.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Руссо.

В текущем сезоне Аркадиуш Милик не провёл ни одного матча в составе «Наполи». Transfermarkt оценивает 26-летнего поляка в € 22 млн.

Напомним, в недавнем матче за Суперкубок Италии «Наполи» уступил «Ювентусу» со счётом 2:0. Ключевым эпизодом встречи стал незабитый пенальти на 80-й минуте в исполнении Лоренцо Инсинье.