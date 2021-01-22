«Барселона» не реализовала два пенальти в матче с «Корнельей»
Футболисты «Барселоны» не смогли реализовать два 11-метровых удара в матче 1/16 Кубка Испании с «Корнельей». Счёт — 0:0, идёт второй тайм.
На 39-й минуте с пенальти не забил полузащитник каталонцев Миралем Пьянич. На 79-й минуте 11-метровый не реализовал Усман Дембеле. Оба раза «Корнелью» выручил вратарь Рамон Хуан.
«Корнелья» — каталонская команда, выступающая в Сегунде Б. В чемпионате клуб выступает в одной группе с «Барселоной» Б. В декабре «Корнелья» проиграла дублю «Барселоны» со счётом 0:1.
Напомним, нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси пропускает матч, так как наказан за поведение в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (2:3). Форварда сине-гранатовых дисквалифицировали на два матча.
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