Игроков «Реала» удивила спокойная реакция Зидана на вылет команды из Кубка Испании

Футболисты «Реала» были удивлены комментариями главного тренера команды Зинедина Зидана после матча 1/16 финала Кубка Испании с «Алькояно». «Реал» сенсационно вылетел из турнира. В дополнительное время, когда счёт был 1:1, мадридцы остались в большинстве, однако впоследствии пропустили второй мяч и потерпели поражение.

Как сообщает Marca, некоторые игроки мадридцев удивились, что Зидан не стал критиковать команду после поражения. Футболисты ожидали жёсткой критики от француза, но тот предпочёл отказаться от эмоциональной риторики.

После матча Зидан отказался назвать вылет из Кубка Испании позором. Также француз призвал своих игроков объединиться, чтобы выправить ситуацию в неудачно складывающемся сезоне.