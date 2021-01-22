«Лацио» обыграл «Парму» в Кубке Италии благодаря автоголу на 90-й минуте

В Риме (Италия) на стадионе «Олимпико» состоялась встреча 1/8 финала Кубка Италии между «Лацио» и «Пармой», в которой победу одержали хозяева поля – 2:1.
Счёт в матче был открыт на 23-й минуте итальянским полузащитником «Лацио» Марко Пароло, лишь на 83-й минуте форварду «Пармы» Валентину Михэйлэ удалось восстановить равновесие в счёте. Однако на последней минуте основного времени нападающий римского клуба Ведат Мурики замкнул верховую подачу и поразил в ворота «Пармы». Спустя некоторое время мяч был засчитан как автогол вратаря «крестоносцев» Симоне Коломби, так как мяч после удара албанского футболиста сначала угодил в штангу, а затем от спины голкипера оказался в воротах.
Таким образом, «Лацио» стал заключительным участником 1/4 финала Кубка Италии, где встретится 27 января с «Аталантой».
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