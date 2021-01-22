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«Лацио» обыграл «Парму» в Кубке Италии благодаря автоголу на 90-й минуте

«Лацио» обыграл «Парму» в Кубке Италии благодаря автоголу на 90-й минуте
Футбол / Италия 0
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В Риме (Италия) на стадионе «Олимпико» состоялась встреча 1/8 финала Кубка Италии между «Лацио» и «Пармой», в которой победу одержали хозяева поля – 2:1.

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте итальянским полузащитником «Лацио» Марко Пароло, лишь на 83-й минуте форварду «Пармы» Валентину Михэйлэ удалось восстановить равновесие в счёте. Однако на последней минуте основного времени нападающий римского клуба Ведат Мурики замкнул верховую подачу и поразил в ворота «Пармы». Спустя некоторое время мяч был засчитан как автогол вратаря «крестоносцев» Симоне Коломби, так как мяч после удара албанского футболиста сначала угодил в штангу, а затем от спины голкипера оказался в воротах.

Таким образом, «Лацио» стал заключительным участником 1/4 финала Кубка Италии, где встретится 27 января с «Аталантой».

Сетка Кубка Италии сезона-2020/2021.
Кубок Италии. 1/8 финала
21 января 2021, четверг. 23:15 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 1
Парма
Парма
1:0 Пароло – 23'   1:1 Михэйлэ – 83'   2:1 Коломби – 90' (автогол)
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