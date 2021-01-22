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«Интер» сыграет с «Миланом», а «Аталанта» с «Лацио». Стали известны пары 1/4 Кубка Италии

«Интер» сыграет с «Миланом», а «Аталанта» с «Лацио». Стали известны пары 1/4 Кубка Италии
Футбол / Италия 0

В четверг, 21 января, в Риме (Италия) на стадионе «Олимпико» состоялась встреча заключительная встреча 1/8 финала Кубка Италии, в которой «Лацио» одержал победу над «Пармой» со счётом 2:1, после чего стали известны все четвертьфиналисты турнира.

Так, пары 1/4 финала Кубка Италии выглядят следующим образом:

«Аталанта» — «Лацио» (встреча состоится 27 января);

«Наполи» — «Специя» (28 января);

«Интер» — «Милан» (26 января);

«Ювентус» — «СПАЛ» (27 января);

Сетка Кубка Италии сезона-2020/2021.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Италии является «Наполи», который в финале прошлого розыгрыша в серии пенальти обыграл «Ювентус» (0:0, 4:2 П). По ходу того турнира неаполитанцы обыграли «Перуджу» (2:0), «Лацио» (1:0) и «Интер» (1:0, 1:1).

«Лацио» обыграл «Парму» в Кубке Италии благодаря автоголу на 90-й минуте
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