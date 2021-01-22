Вратарь «Эйбара», забивший в ворота «Атлетико», отметился сразу несколькими достижениями

28-летний сербский вратарь «Эйбара» Марко Дмитрович, отметившийся забитым мячом с пенальти на 12-й минуте встречи 19-го тура с мадридским «Атлетико» (1:2), вписал своё имя в историю турнира.

Как отмечается в «твиттере» OptaJose, Марко Дмитрович стал первым вратарём с 2011 года, выступающим в чемпионате Испании, который отличился забитым мячом. Последним голкипером, которому покорялось подобное достижение, является Дани Аранзубиа из «Депортиво», забивший в ворота «Альмерии» в феврале 2011 года.

Если же рассматривать именно голы с 11-метровой отметки в исполнении вратарей в чемпионате Испании, то Дмитрович стал первым с 2003 года, когда Начо Гонсалес реализовал пенальти за «Лас-Пальмас» в игре с «Атлетиком».

Squawka в «твиттере» дополняет, что Митрович стал 7-м вратарём в истории чемпионата Испании, которому удалось отметиться забитым мячом.