Вратарь «Эйбара», забивший в ворота «Атлетико», отметился сразу несколькими достижениями

28-летний сербский вратарь «Эйбара» Марко Дмитрович, отметившийся забитым мячом с пенальти на 12-й минуте встречи 19-го тура с мадридским «Атлетико» (1:2), вписал своё имя в историю турнира.
Как отмечается в «твиттере» OptaJose, Марко Дмитрович стал первым вратарём с 2011 года, выступающим в чемпионате Испании, который отличился забитым мячом. Последним голкипером, которому покорялось подобное достижение, является Дани Аранзубиа из «Депортиво», забивший в ворота «Альмерии» в феврале 2011 года.
Если же рассматривать именно голы с 11-метровой отметки в исполнении вратарей в чемпионате Испании, то Дмитрович стал первым с 2003 года, когда Начо Гонсалес реализовал пенальти за «Лас-Пальмас» в игре с «Атлетиком».
Squawka в «твиттере» дополняет, что Митрович стал 7-м вратарём в истории чемпионата Испании, которому удалось отметиться забитым мячом.
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