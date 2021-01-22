Обзор встречи АПЛ, в которой «Ливерпуль» прервал 68-матчевую серию без поражений дома

В четверг, 21 января, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Бёрнли». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол на 83-й минуте матча с пенальти, назначенного из-за нарушения Алисона, забил нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию обзор встречи «Ливерпуль» — «Бёрнли».
По итогам встречи прервалась 68-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в домашних матчах АПЛ.
Подопечные Юргена Клоппа в 19 матчах набрали 34 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (19) — на 16-м месте. У подопечных Шона Дайча один матч в запасе.
В 20-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде встретится с «Тоттенхэм Хотспур».
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