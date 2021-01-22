«Это моя вина». Клопп – о поражении «Ливерпуля» от «Бёрнли»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги домашней встречи 19-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (0:1).
«Мы проиграли игру, что практически невозможно, но мы это сделали. Это моя вина. Моя работа — убедиться, что у парней правильный настрой. Сегодня это не сработало.
Игроки «Ливерпуля» много владели мячом и создавали некоторые моменты, которые казались хорошими, но принятие окончательного решения всегда оставалось неправильным. Я сказал то же самое на прошлой неделе. Когда что-то не работает, вы должны стараться больше, дольше и чаще, и принимать более обоснованные решения.
Против таких низких блоков, как у «Бёрнли» всегда сложно играть. Если вы забиваете первым – это сильно упрощает задачу, но мы этого не сделали. Это бы изменило игру соперника», — цитирует Клоппа Goal.
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