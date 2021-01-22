Алехандро Гомес может перебраться из «Аталанты» в клуб чемпионата Испании

32-летний аргентинский атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес попал в сферу интересов клуба чемпионата Испании – «Севильи», информирует авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио собственном на официальном сайте.
Сообщается, что в приглашении аргентинца заинтересован лично спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи, ранее занимавший в Италии аналогичную должность в «Роме». Однако, в офис «Аталанты» пока не поступало никаких запросов от «Севильи», которая желает продать игрока, как можно скорее.
Напомним, что в связи с конфликтом с главным тренером «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини атакующий хавбек принял решение проводить тренировки отдельно от партнёров.
Последний раз в составе «Аталанты» Гомес появлялся 16 декабря 2020 года, после выхода на замену в игре с «Ювентусом» (1:1). Всего в текущем сезоне он провёл 16 встреч во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
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