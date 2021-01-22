«Милан» планирует подписать новый контракт с Калабрией

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Итальянский «Милан» ведёт переговоры о подписании нового контракта с защитником Давиде Калабрией, сообщает Calciomercato.

Нынешнее соглашение 24-летнего итальянца истекает летом 2022 года. По информации источника, представители руководства клуба уже провели переговоры со стороной игрока и пообещали Калабрии небольшое увеличение зарплаты. Игрок, в свою очередь, готов продлить контракт с нынешней командой.

В текущем сезоне Калабрия провёл в Серии А 18 матчей и забил 2 гола.

Ранее 26-летний защитник «Милана» Андреа Конти перешёл в «Парму» в аренду до конца нынешнего сезона. Договор предусматривает обязательство выкупа.

При этом «Милан» объявил о подписании контракта с нападающим Марио Манджукичем. Клуб и форвард договорились о сделке до конца нынешнего сезона с возможностью продления контракта на следующий.