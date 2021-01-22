Источник: «Лейпциг» не отпустит Нагельсмана в «Челси» в середине сезона

Руководство немецкого «Лейпцига» не отпустит своего главного тренера Юлиана Нагельсмана в середине сезона в «Челси» в случае ухода с поста тренера «аристократов» Фрэнка Лэмпарда. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, немецкий клуб может отпустить Нагельсмана только после окончания сезона. Руководство «Лейпцига» видит потенциальную замену Нагельсману в лице американского тренера «Ред Булл» (Зальцбург) Джесси Марша.
Ранее «Челси» проиграл на выезде «Лестеру» со счётом 0:2. Это поражение стало для лондонцев 6-м в чемпионате при 8 победах и 5 ничьих. В настоящее время «Челси» с 29 очками занимает восьмое место в таблице. Свой следующий матч подопечные Лэмпарда проведут 24 января в Кубке Англии с клубом «Лутон Таун», после чего 27 января примут «Вулверхэмптон», 31 января – «Бёрнли», а 4 февраля в гостях сыграют с «Тоттенхэмом».
Также сообщалось, что специалисты Массимилиано Аллегри и Томас Тухель заинтересуются работой в «Челси» в случае ухода Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера лондонского клуба.
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