В 31-м туре чемпионата Бразилии «Коринтианс» дома на «Арене Сан-Паулу» разгромил «Спорт Ресифи» со счётом 3:0.
Первый мяч в ворота гостей на 34-й минуте отправил Густаво Да Силва, второй мяч на 47-й минуте забил Матеус Да Силва. Окончательный счёт на 80-й минуте установил экс-нападающий московского ЦСКА Жо.
Благодаря этой победе «Коринтианс» за 8 туров до окончания чемпионата занимает восьмое место в турнирной таблице. «Спорт Ресифи» находится на 16-м месте, рядом с зоной вылета.
В текущем чемпионате страны 33-летний Жо забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.
Жо защищал цвета московского ЦСКА с 2006 по 2008 год, провёл за красно-синих 53 матча и забил 30 голов. Футболист является воспитанником «Коринтианса», откуда он и перешёл в состав «армейцев».
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