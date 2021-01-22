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Гол Жо помог «Коринтиансу» победить «Спорт Ресифи»

Гол Жо помог «Коринтиансу» победить «Спорт Ресифи»
Футбол / Южная Америка 0

В 31-м туре чемпионата Бразилии «Коринтианс» дома на «Арене Сан-Паулу» разгромил «Спорт Ресифи» со счётом 3:0.

Первый мяч в ворота гостей на 34-й минуте отправил Густаво Да Силва, второй мяч на 47-й минуте забил Матеус Да Силва. Окончательный счёт на 80-й минуте установил экс-нападающий московского ЦСКА Жо.

Благодаря этой победе «Коринтианс» за 8 туров до окончания чемпионата занимает восьмое место в турнирной таблице. «Спорт Ресифи» находится на 16-м месте, рядом с зоной вылета.

В текущем чемпионате страны 33-летний Жо забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

Жо защищал цвета московского ЦСКА с 2006 по 2008 год, провёл за красно-синих 53 матча и забил 30 голов. Футболист является воспитанником «Коринтианса», откуда он и перешёл в состав «армейцев».

Бразилия - Серия А. 31-й тур
22 января 2021, пятница. 03:00 МСК
Коринтианс
Сан-Паулу
Окончен
3 : 0
Спорт Ресифи
Ресифи
1:0 Henric da Silva – 34'   2:0 Да Силва – 47'   3:0 Жо – 80'
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