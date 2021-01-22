Новичок «Урала» Ибрахимай: люблю «Арсенал», но Аршавин не был кумиром моего детства

Полузащитник «Урала» Йилдрен Ибрахимай рассказал, про кого из российских футболистов он слышал до перехода в клуб из Екатеринбурга.
«Говоря о российских футболистах, в первую очередь на ум приходит Андрей Аршавин. Он играл в моей любимой команде «Арсенал». Также, естественно, слышал о российском левом вингере, который выступал за «Реал». Его, кажется, зовут Денис Черышев. Ну и во время чемпионата мира наблюдал немало матчей российской сборной.
Аршавин не был кумиром моего детства, как Криштиану Роналду, например. Он играл за мою любимую команду, я его очень уважаю. Если будет возможность с ним пообщаться, буду рад это сделать», — цитирует Ибрахимая News.ru.
Напомним, 16 января полузащитник Йилдрен Ибрахимай перешёл в «Урал». У игрока истёк контракт с клубом «Викинг». Футболист не стал продлевать соглашение. Ибрахимай будет выступать в клубе из Екатеринбурга под 17-м номером.
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