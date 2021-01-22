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Юрген Клопп: на данный момент «Ливерпуль» и не помышляет о чемпионской гонке

Юрген Клопп: на данный момент «Ливерпуль» и не помышляет о чемпионской гонке
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (0:1).

«Трудный матч, нелегко объяснить результат. Эти парни не из тех, кто после победы 7:0 думает, что так будет продолжаться и дальше. Сегодня они усердно работали, но победы не случилось. Если что-то не получается, надо стараться ещё сильнее, чаще и дольше. Было нелегко проиграть сегодня, и мы это сделали.

Речь не идёт о том, чтобы кого-то обвинять. Мы должны разобраться с этой ситуацией вместе и сделаем это. На данный момент мы и не помышляем о чемпионской гонке», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль», набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Бёрнли»:

«Это моя вина». Клопп – о поражении «Ливерпуля» от «Бёрнли»
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