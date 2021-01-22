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Новичок «Урала» Ибрахимай: норвежский чемпионат объективно недотягивает до РПЛ

Новичок «Урала» Ибрахимай: норвежский чемпионат объективно недотягивает до РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Урала» Йилдрен Ибрахимай сравнил силу чемпионата Норвегии и Российской Премьер-Лиги.

«Очевидно, что наш чемпионат уступает многим футбольным лигам, в том числе и российской. Норвежский чемпионат объективно недотягивает до РПЛ. Впрочем, в последнее время есть небольшой прогресс. Норвежцы потихоньку пытаются выйти на новый для себя уровень», — цитирует Ибрахимая News.ru.

Напомним, 16 января полузащитник Йилдрен Ибрахимай перешёл в «Урал». У игрока истёк контракт с клубом «Викинг». Футболист не стал продлевать соглашение. Ибрахимай будет выступать в клубе из Екатеринбурга под 17-м номером.

В прошлом сезоне 25-летний Ибрахимай забил семь мячей и отдал три результативные передачи в чемпионате Норвегии. На протяжении всей карьеры игрок выступал в Норвегии, но является гражданином Косово. За национальную команду страны провёл один матч. Transfermarkt оценивает игрока в € 800 тыс.

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