Каррагер: теперь «Ливерпуль» скорее будет беспокоиться о месте в топ-4, чем о чемпионстве

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил опасения относительно чемпионских амбиций красных после поражения в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (0:1).



«Сейчас всё выглядит так, будто титул ускользает от «Ливерпуля». Им будет очень трудно. Да, сейчас кажется, что команда ещё может отыграть отставание от первого места. Но я думаю, что в ближайшие недели они скорее будут беспокоиться о месте в топ-4, чем о чемпионстве. Нужно вернуться к победам и голам.



Клоппу есть над чем поразмышлять. Трудно поверить в то, что произошло с «Ливерпулем» в последние несколько недель. Сначала ты побеждаешь «Кристал Пэлас» со счётом 7:0, а вскоре многие игроки оказываются не в форме. В этом сезоне так много команд, борющихся за попадание в Лигу чемпионов, что по поводу «Ливерпуля» буду сомнения, пока они не выберутся из этого спада», — цитирует Каррагера Manchester Evening News со ссылкой на Sky Sports.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Бёрнли»: