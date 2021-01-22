В отеле, где живёт «Динамо», снимают фильм Гая Ричи со Стетхэмом в главной роли

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц подтвердил, что в отеле Regnum в Белеке (Турция), где команда проживает во время сборов, проходят съёмки нового фильма Гая Ричи с Джейсоном Стетхэмом в главной роли, которые будут длиться два месяца.
«У нас снимают кино со Стетхэмом? А вы хорошо проинформированы! Так и есть. Но мы не вовлечены ни в один из эпизодов фильма. Они нам не мешают. Насколько я знаю, одна из сцен снимается в холле отеля, но на нашу работу это совершенно не влияет», — сказал Шварц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Интервью с Сандро Шварцем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 3 очка отставая от зоны еврокубков. Выше бело-голубых находятся «Ростов» (32), «Сочи» (33), «Спартак» (35), ЦСКА (37) и «Зенит» (41).
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