Шварц: принимаю и уважаю решение Тедеско об уходе из «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о постоянных вопросах про наставника «Спартака» Доменико Тедеско, а также прокомментировал его решение покинуть красно-белых по истечении контракта в конце сезона.



«Не надоели ли вопросы про Тедеско? Когда в одной лиге играют два немецких тренера, да ещё и с итальянскими корнями, подобные вопросы неизбежны. Я не устал от них. Мы виделись только раз – на игре. С тех пор как я приехал в Москву, я всего три раза был в городе. В эти пять недель на сборах мы тоже явно не встретимся.



Что касается заявления Тедеско об уходе из «Спартака», я знаю об этом не больше, чем вы. Это его путь, его решение – я его принимаю и уважаю», — сказал Шварц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Знаю, что Клопп следит за «Динамо». Как немец Шварц строит команду своей мечты в России С земляком Тедеско он виделся в Москве только раз. Менее чем через месяц встретится снова – в кубковом дерби «Динамо» — «Спартак».