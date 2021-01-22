Спортивный директор «Тамбова» опроверг информацию о возможном снятии клуба с РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг информацию о возможном снятии клуба с розыгрыша Российской Премьер-Лиги.



«Ситуация нестабильная. Может произойти всё, что угодно, но пока никто не снимается. В субботу у игроков заканчивается первый сбор», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, у тамбовского клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены. Однако в матче 19-го тура РПЛ с «Уралом» полузащитники Михаил Костюков и Валерий Чуперка, которые не выступали в предыдущих турах, вышли на поле. Сообщалось также, что долги увеличились со 140 млн рублей до 160–170.

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