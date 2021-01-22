Дюков обошёл Миллера в списке самых важных фигур российского футбола

В период с ноября 2020 года по январь 2021-го «Чемпионат» провёл опрос среди менеджеров, функционеров и агентов с целью определить самых влиятельных людей российского футбола. Респондентам предлагался список из 50 деятелей футбола — кто набирал большее количество баллов, тот и попадал в рейтинг.



Самой влиятельной персоной признали президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. В тройку наиболее влиятельных функционеров российского футбола также вошли председатель правления компании «НОВАТЭК» и глава попечительского совета РФС Леонид Михельсон, а также помощник президента Владимира Путина Игорь Левитин.



Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер стал лишь четвёртым в этом рейтинге. На пятом месте оказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Самые влиятельные люди российского футбола. Рейтинг «Чемпионата». Часть вторая В первой десятке не только хорошо известные лица — есть несколько «серых кардиналов».