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Дюков обошёл Миллера в списке самых важных фигур российского футбола

Дюков обошёл Миллера в списке самых важных фигур российского футбола
Футбол / РПЛ 0
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В период с ноября 2020 года по январь 2021-го «Чемпионат» провёл опрос среди менеджеров, функционеров и агентов с целью определить самых влиятельных людей российского футбола. Респондентам предлагался список из 50 деятелей футбола — кто набирал большее количество баллов, тот и попадал в рейтинг.

Самой влиятельной персоной признали президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. В тройку наиболее влиятельных функционеров российского футбола также вошли председатель правления компании «НОВАТЭК» и глава попечительского совета РФС Леонид Михельсон, а также помощник президента Владимира Путина Игорь Левитин.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер стал лишь четвёртым в этом рейтинге. На пятом месте оказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Самые влиятельные люди российского футбола. Рейтинг «Чемпионата». Часть вторая
В первой десятке не только хорошо известные лица — есть несколько «серых кардиналов».
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