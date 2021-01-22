Шварц объяснил низкую результативность Комличенко в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался об игре нападающего Николая Комличенко, который в этом сезоне в 17 матчах Российской Премьер-Лиги забил три гола, два из которых – с пенальти.
«Я могу оценивать его игру лишь по последним восьми матчам. В трёх первых турах он показал очень организованную и качественную игру. Но потом Николай на 2-2,5 недели выпал из ритма из-за травмы, и сейчас мы его подводим к тому состоянию, которое позволит ему подняться на свой истинный уровень и быть полезным команде.
Как и в ситуации с Фоминым, мы не говорим Комличенко: твоя главная цель – забивать голы. Мы подчёркиваем, насколько важно находиться в тех зонах, где он может быть максимально опасен. Конечно, у нас есть определённые ожидания от каждого игрока в плане поведения на поле. В начале этого сбора у меня был достаточно обстоятельный разговор с Колей, и мы обсудили те моменты, в которых он должен прибавить в эти пять недель», — сказал Шварц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 22 января 2021
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