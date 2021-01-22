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«За день до матча ему привозили девиц прямо на базу». Шамханов — о капитане ЦСКА Кузнецове

«За день до матча ему привозили девиц прямо на базу». Шамханов — о капитане ЦСКА Кузнецове
Футбол / РПЛ 0
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Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов рассказал о пагубных привычках бывшего капитана «армейцев» Дмитрия Кузнецова.

«Ещё в Испании Дима развёлся с женой. Вернулся в Москву, получил шикарный контракт и пустился во все тяжкие. Сотрудники базы в Архангельском рассказали мне, что за день до матча Кузнецову постоянно привозили девиц. На первом этаже — баня, бассейн, там и куролесил.

К тому моменту у Садырина уже возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Просто не афишировал. Вечером закрывался в номере, который находился как раз над баней, и выпивал. Чтобы боль заглушить.

Кузнецову ума хватало никого с собой не брать. Резвился в одиночестве. Я как узнал, понял: человеку не до футбола. Но Васильичу ничего не говорил. В итоге с Кузнецовым нормально расстались. Думал, ему будет интересно с Долматовым поработать, а он ещё поиграть хотел. Поехал в Тулу, оттуда в Нижний, в Саратов», — цитирует Шамханова «Спорт-экспресс».

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