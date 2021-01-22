«Российских игроков ценят за рубежом». Б. Игнатьев – о трансфере Кокорина в «Фиорентину»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Саша не отметился в «Спартаке» серьёзными делами, а получал одну из самых высоких зарплат. В этот момент «Спартак» получает предложение о покупке футболиста и решает этим воспользоваться. Это простая экономика. Поверьте, если бы он был нужен клубу, то его бы не отпустили ни за € 8 млн, ни за € 10 млн. Нападающие в современном футболе стоят очень дорого.
Давайте дождёмся, когда Саша пройдёт медосмотр и поставит подпись под контрактом. Пока нельзя быть на сто процентов уверенным в этом трансфере. Если же всё получится, то это будет большое событие для нашего футбола. Значит, всё-таки российских игроков ценят за рубежом. Саше же хочу пожелать только удачи, обойтись без травм и показать свой уровень в Серии А», — цитируют Игнатьева «Известия».
- 22 января 2021
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