«С каждым днём становится всё лучше и лучше». Малафеев – о лечении от коронавируса

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о своём самочувствии. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом и поражением лёгких.
«Всем привет! С каждым днём становится всё лучше и лучше! Спасибо всем за поддержку! Врачи и ваши добрые слова помогают мне быстрее восстановиться и вернуться к семье. Берегите своё здоровье!» — написал Малафеев в своём «твиттере».
Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых — четырёхкратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратныйм обладатель Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил об уходе из клуба.
- 22 января 2021
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