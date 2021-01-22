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Дуглас Сантос: в Бразилии знают, что «Зенит» — лучший клуб России, лидер и чемпион

Дуглас Сантос: в Бразилии знают, что «Зенит» — лучший клуб России, лидер и чемпион
Футбол / РПЛ 0
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Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что известно о клубе болельщикам у него на родине.

«С этого сезона в Бразилии показывают российскую лигу, поэтому все те, кто интересуется ей, знают, что «Зенит» — лучший клуб страны, лидер и чемпион. Вся моя семья и мои друзья — преданные фанаты петербургского клуба! И в целом, думаю, город Жуан-Песоа и весь штат Параиба болеют за «Зенит» — здесь выступал Халк, теперь играю я», — приводит слова Сантоса пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

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