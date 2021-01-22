Дуглас Сантос: в Бразилии знают, что «Зенит» — лучший клуб России, лидер и чемпион

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что известно о клубе болельщикам у него на родине.
«С этого сезона в Бразилии показывают российскую лигу, поэтому все те, кто интересуется ей, знают, что «Зенит» — лучший клуб страны, лидер и чемпион. Вся моя семья и мои друзья — преданные фанаты петербургского клуба! И в целом, думаю, город Жуан-Песоа и весь штат Параиба болеют за «Зенит» — здесь выступал Халк, теперь играю я», — приводит слова Сантоса пресс-служба сине-бело-голубых.
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.
- 22 января 2021
-
13:50
-
13:42
-
13:42
-
13:30
-
13:22
-
13:08
-
13:05
-
12:40
-
12:36
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:34
-
11:00
-
10:59
-
10:52
-
10:45
-
10:17
-
10:09
-
10:03
-
09:40
-
09:37
-
09:28
-
09:27
-
08:40
-
07:06
-
06:48
-
05:13
-
04:42
-
03:48
-
03:31
-
03:16
-
03:02