Дуглас Сантос: у «Зенита» есть всё, чтобы выиграть все три кубка второй год подряд

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.
«В целом мы проводим хороший сезон. Несмотря на то что были игры, в которых мы выглядели не лучшим образом, ближе к зиме удалось набрать свой привычный ритм, вновь поверить в свои силы и создать определённый задел перед конкурентами.
Естественно, в какой-то момент, с учётом отсутствия летнего отпуска и того, что новый сезон начался сразу вслед за предыдущим, у нас был небольшой спад, но мы сумели выйти из него и стать сильнее. Теперь нам необходимо как следует подготовиться к весенней части сезона, чтобы достичь цели — вновь стать чемпионами. Было бы восхитительно выиграть все три кубка второй год подряд — думаю, это самая важная задача для меня. У «Зенита» есть всё для того, чтобы повторить прошлогодний успех», — цитирует Сантоса пресс-служба сине-бело-голубых.
- 22 января 2021
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