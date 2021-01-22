«Марио, похоже, не выспался». ЦСКА показал неуклюжую тренировку Фернандеса
ЦСКА показал в своём «твиттере» неуклюжую тренировку защитника «армейцев» Марио Фернандеса. Красно-синие находятся на первом зимнем сборе в Кампоаморе.
«Марио, похоже, не выспался», — подписали ролик представители пресс-службы ЦСКА.
Первый матч на сборе подопечные Виктора Гончаренко сыграют 23 января со сборной свободных агентов. Также красно-синие встретятся с «Ориуэлой» (28 января) и тбилисским «Локомотивом» (5 февраля).
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
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