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«Астана» отпустит Ротариу за € 500 тыс.

«Астана» отпустит Ротариу за € 500 тыс.
Футбол / Прочие турниры 0

Представители атакующего полузащитника «Астаны» Дорину Ротариу ведут переговоры с зарубежными клубами, сообщает Meta-ratings.kz. Румынский футболист не прочь покинуть команду, однако имеет действующий контракт с «Астаной». Вероятно, это связано с тем, что футболистам предложили пойти на уменьшение заработной платы.

Агенты Ротариу сообщили командам, которые интересуются игроком, что его можно выкупить не менее чем за € 500 тыс. Что касается аренды, то Ротариу может отправиться в другой клуб за € 100 тыс. в год, которые нужно будет выплатить «Астане».

Ротариу перешёл в столичный клуб в 2019 году. В составе «Астаны» румынский хавбек становился чемпионом Казахстана. Также ранее Ротариу выступал за «Динамо» (Бухарест), «АЗ Алкмар» и «Брюгге».

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