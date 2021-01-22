«Астана» отпустит Ротариу за € 500 тыс.

Представители атакующего полузащитника «Астаны» Дорину Ротариу ведут переговоры с зарубежными клубами, сообщает Meta-ratings.kz. Румынский футболист не прочь покинуть команду, однако имеет действующий контракт с «Астаной». Вероятно, это связано с тем, что футболистам предложили пойти на уменьшение заработной платы.



Агенты Ротариу сообщили командам, которые интересуются игроком, что его можно выкупить не менее чем за € 500 тыс. Что касается аренды, то Ротариу может отправиться в другой клуб за € 100 тыс. в год, которые нужно будет выплатить «Астане».



Ротариу перешёл в столичный клуб в 2019 году. В составе «Астаны» румынский хавбек становился чемпионом Казахстана. Также ранее Ротариу выступал за «Динамо» (Бухарест), «АЗ Алкмар» и «Брюгге».

Нападающий «Астаны» Алексей Щёткин перешёл в «Ротор»