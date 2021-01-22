«Вторая лига что тут делает?» Ещенко подшутил над Савиным, приехавшим на сборы «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко подшутил над российским блогером и ведущим канала «КраСава» на YouTube Евгением Савиным.
«Вторая лига что тут делает?» — сказал Ещенко, увидев Савина на сборах «Спартака».
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.
Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Защитник перешёл из махачкалинского «Анжи» на правах свободного агента. Ещенко в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. Во всех встречах 36-летний футболист выходил на поле на замену.
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