«Вторая лига что тут делает?» Ещенко подшутил над Савиным, приехавшим на сборы «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко подшутил над российским блогером и ведущим канала «КраСава» на YouTube Евгением Савиным.



«Вторая лига что тут делает?» — сказал Ещенко, увидев Савина на сборах «Спартака».

«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.



Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Защитник перешёл из махачкалинского «Анжи» на правах свободного агента. Ещенко в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. Во всех встречах 36-летний футболист выходил на поле на замену.