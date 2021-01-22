Апелляция «Барселоны» против дисквалификации Лионеля Месси отклонена

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не поможет команде в ближайших двух матчах.
Как сообщает AS, апелляция каталонского клуба против решения дисквалифицировать аргентинца была отклонена. Таким образом, срок отстранения капитана сине-гранатовых остался прежним – две встречи.
Напомним, Месси был удалён за минуту до окончания финального матча Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Лионель жёстко отмахнулся от игрока баскского клуба, и судья после просмотра видеоповтора показал ему красную карточку. Это удаление стало для форварда первым в карьере за «Барселону».
В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. У сине-гранатовых дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей отличились Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.
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