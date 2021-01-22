«Грязь». Титов отказался комментировать обвинения экс-руководителя ЦСКА в договорняке

Экс-капитан московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал высказывание бывшего спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова.



«Это не ко мне, эту грязь обсуждайте с авторами! Звоните участникам этого дерьма, не надо мне писать!» – сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Шамханов ранее рассказал историю, как «Спартак» пытался вынудить ЦСКА не бороться за чемпионство. По его словам, представители красно-белых в 1998 году предложили ему победу в дерби в обмен на гарантии, что «армейцы» не станут бороться за титул чемпионов России. Шамханов ответил отказом, что не помешало ЦСКА переиграть принципиального соперника с разгромным счётом 4:1. При этом, по его словам, «Торпедо» сдало матч «Спартаку».



Напомним, в 1998 году чемпионом России стал «Спартак». ЦСКА финишировал вторым, отстав от красно-белых лишь на 3 очка.

Бывший спортдиректор ЦСКА: «Спартак» говорил: «Отдаём вам игру — вы не лезете в чемпионы»