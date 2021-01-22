Пономарёв: в «Фиорентине» Кокорин будет сидеть на лавке. Таких бездельников там не любят

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».



«Играть там точно он не будет. Будет в «Фиорентине» сидеть на лавке. Таких бездельников там не любят. К тому же ему уже 29 лет. Это у нас он может дурака валять и получать деньги, а там быстро во всём разберутся. Если отдадут его за 5 млн, как вроде хотели, ну и нормально: «Спартаку» только плюс большой будет. Уверен, что ничего у него в Серии А не получится. Но во всём этом агенты виноваты. Это они делают видеонарезки моментов с участием игрока. Эта информация не даёт объективной картины. Тренеры и их помощники должны сами выезжать и смотреть на игроков воочию, как это было раньше. Так что здесь я никаких надежд не питаю.



«Фиорентина» совершает колоссальную ошибку. В прошлом году в «Спартаке» через пень колоду играл. Всего один гол забил. А в Италии поплотнее игра, там жёстче ребята играют. Я видел, как итальянская оборона работает.



Его больше никуда не возьмут. Ну если, может быть, останется в Италии в дивизионе ниже — в Серии B. Может быть, там. Потому что в чемпионате России он, похоже, уже никому не нужен. Ни одной команде», — цитирует Пономарёва Rusfootball.

Каррера оценил возможный переход Кокорина в «Фиорентину»