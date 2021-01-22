Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба. Тест специалиста на COVID-19 дал положительный результат.
20 января «сливочные» сенсационно вылетели из Кубка Испании, проиграв выступающему в третьем дивизионе «Алькояно» в матче 1/16 финала. В дополнительное время, когда счёт был 1:1, мадридцы остались в большинстве, однако впоследствии пропустили второй мяч и проиграли.
Сообщается, что провал в Кубке Испании не повлиял на настрой руководителей «Реала» в отношении Зидана. Они по-прежнему хотят дождаться концовки сезона, чтобы оценивать результаты команды по итогам её выступления в главных турнирах – Примере и Лиге чемпионов. Сам французский специалист тоже не готов принимать решение об уходе и в настоящий момент не намерен подавать в отставку.
- 22 января 2021
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