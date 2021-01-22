«Спартаку» нужно побеспокоиться». Писарев — об обвинениях экс-руководителя ЦСКА

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев прокомментировал высказывание бывшего спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова.



«Это серьёзное обвинение, и «Спартаку» нужно побеспокоиться. В первую очередь должны озадачиться те люди, которые руководили клубом в то время. Но я не могу себе представить, чтобы «Торпедо» сдало матч «Спартаку». Не помню даже такого матча. Точно ничего не было. Я бы, наверное, помнил, если бы были такие вещи. Но я не помню», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Шамханов ранее рассказал историю о том, как ЦСКА получил просьбу не бороться за чемпионство. По его словам, представители красно-белых в 1998 году предложили ему победу в дерби в обмен на гарантии, что «армейцы» не станут бороться за титул чемпионов России. Шамханов ответил отказом, что не помешало ЦСКА переиграть принципиального соперника с разгромным счётом 4:1. При этом, по его словам, «Торпедо» сдало матч «Спартаку».



Напомним, в 1998 году чемпионом России стал «Спартак». ЦСКА финишировал вторым, отстав от красно-белых на три очка.

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