Мартин Эдегор решил перейти в «Арсенал»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор определился со своим будущим.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», 22-летний норвежский футболист принял решение перейти в лондонский «Арсенал». Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие часы. В настоящее время клубы обговаривают условия. Известно, что «Реал» хочет отдать Мартина в краткосрочную аренду без опции выкупа. Отмечается, что ключевую роль сыграл тот факт, что с игроком провёл беседу главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Напомним, на Эдегора также претендовал «Реал Сосьедад», за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.
Эдегор перешёл в «Реал» в 2015 году из родного «Стрёмсгодсета», после чего уходил в аренду в «Херенвен», «Витесс» и «Реал Сосьедад». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями.
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